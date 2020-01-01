Poznaj tokenomikę Granary (GRAIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GRAIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Granary (GRAIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GRAIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Granary (GRAIN) / Tokenomika / Tokenomika Granary (GRAIN) Odkryj kluczowe informacje o Granary (GRAIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Granary (GRAIN) The Granary is a lending market built for the everyday user. Granary offers the most competitive lending and borrow rate in the crypto industry. With a heavy focus on security and risk research, users can supply and borrow assets knowing that the team is continuously working to make Granary the most secure lending market possible. Granary.finance has been in operation for over a year. The Granary team is working on an audit from a top tier audit firm for Granary v2. The GRAIN token can be used to govern the Granary protocol. Oficjalna strona internetowa: https://granary.finance/ Kup GRAIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Granary (GRAIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Granary (GRAIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 150.62K $ 150.62K $ 150.62K Całkowita podaż: $ 239.68M $ 239.68M $ 239.68M Podaż w obiegu: $ 239.68M $ 239.68M $ 239.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 150.62K $ 150.62K $ 150.62K Historyczne maksimum: $ 0.06669 $ 0.06669 $ 0.06669 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0006284 $ 0.0006284 $ 0.0006284 Dowiedz się więcej o cenie Granary (GRAIN) Tokenomika Granary (GRAIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Granary (GRAIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GRAIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRAIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGRAIN tokenomikę, poznaj cenę tokena GRAINna żywo! Prognoza ceny GRAIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GRAIN? Nasza strona z prognozami cen GRAIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GRAIN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.