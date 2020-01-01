Poznaj tokenomikę Grai (GRAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GRAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Grai (GRAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GRAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Grai (GRAI) / Tokenomika / Tokenomika Grai (GRAI) Odkryj kluczowe informacje o Grai (GRAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Grai (GRAI) Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita! Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita! Oficjalna strona internetowa: https://www.gravitaprotocol.com/ Biała księga: https://docs.gravitaprotocol.com/gravita-docs/ Kup GRAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Grai (GRAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Grai (GRAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 244.34K $ 244.34K $ 244.34K Całkowita podaż: $ 243.43K $ 243.43K $ 243.43K Podaż w obiegu: $ 243.43K $ 243.43K $ 243.43K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 244.34K $ 244.34K $ 244.34K Historyczne maksimum: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 Historyczne minimum: $ 0.680901 $ 0.680901 $ 0.680901 Aktualna cena: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Dowiedz się więcej o cenie Grai (GRAI) Tokenomika Grai (GRAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Grai (GRAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GRAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGRAI tokenomikę, poznaj cenę tokena GRAIna żywo! Prognoza ceny GRAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GRAI? Nasza strona z prognozami cen GRAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GRAI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.