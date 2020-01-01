Poznaj tokenomikę Goodle ($GOODLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $GOODLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Goodle ($GOODLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $GOODLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Goodle ($GOODLE) 🎩 What is Goodle? Goodle is more than just another meme coin – it's a vibrant community-driven project with a purpose: -vSupports the upcoming Pivotal ($PLUS) main-net launch - Accelerates meme inspired liquidity for creators - Community-centric approach to DeFi and entertainment - Potential future redemption into PLUS, aligning long-term value with ecosystem growth Goodle combines the playful spirit of meme coins with real utility in the immersive entertainment space. It's where finance meets fun, and where every holder becomes part of a larger, innovative ecosystem. 🎩 Why Goodle? Launching GOODLE isn't just about creating another token – it's about building a bridge to the future of decentralized entertainment: -Inspired by the successful $WEWE launch on Base and Krystal DeFi - Serves as a testbed for the $PLUS launch, allowing our team to refine processes and engage with the community - Chose Base for its close mirroring of Pivotal L2's infrastructure (built on the OP Stack) - Creates a fun, low-pressure environment for users to experience DeFi in the context of entertainment Aligns community growth with ecosystem development, creating a win-win scenario for holders and developers Goodle is our way of saying "hello world" to the DeFi community while laying the groundwork for bigger things to come in the Pivotal ecosystem.

Oficjalna strona internetowa: http://gogoodle.com/ Kup $GOODLE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Goodle ($GOODLE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Goodle ($GOODLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.19K $ 15.19K $ 15.19K Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 78.27B $ 78.27B $ 78.27B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.40K $ 19.40K $ 19.40K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Goodle ($GOODLE) Tokenomika Goodle ($GOODLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Goodle ($GOODLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $GOODLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $GOODLE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$GOODLE tokenomikę, poznaj cenę tokena $GOODLEna żywo! Prognoza ceny $GOODLE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $GOODLE? Nasza strona z prognozami cen $GOODLE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $GOODLE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.