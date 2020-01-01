Poznaj tokenomikę GoodBoy (GOODBOY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOODBOY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GoodBoy (GOODBOY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOODBOY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GoodBoy (GOODBOY) / Tokenomika / Tokenomika GoodBoy (GOODBOY) Odkryj kluczowe informacje o GoodBoy (GOODBOY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GoodBoy (GOODBOY) Hi, I'm GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I'm not just a companion; I'm your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here's what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life's too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you're a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana's ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I'm not just about the tech—I've got a personality that makes your journey unforgettable. Oficjalna strona internetowa: https://www.goodboy-onsol.com/ Kup GOODBOY teraz! Tokenomika i analiza cenowa GoodBoy (GOODBOY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GoodBoy (GOODBOY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 621.39K $ 621.39K $ 621.39K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 621.39K $ 621.39K $ 621.39K Historyczne maksimum: $ 0.02175124 $ 0.02175124 $ 0.02175124 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00062139 $ 0.00062139 $ 0.00062139 Dowiedz się więcej o cenie GoodBoy (GOODBOY) Tokenomika GoodBoy (GOODBOY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GoodBoy (GOODBOY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOODBOY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOODBOY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOODBOY tokenomikę, poznaj cenę tokena GOODBOYna żywo! Prognoza ceny GOODBOY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOODBOY? Nasza strona z prognozami cen GOODBOY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOODBOY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.