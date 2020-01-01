Tokenomika GoGoPool (GGP)

Tokenomika GoGoPool (GGP)

Odkryj kluczowe informacje o GoGoPool (GGP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o GoGoPool (GGP)

GGP is an ERC20 utility token that is used for:

  • Lowering the AVAX staking cost of a validator node
  • Staking to be matched with AVAX from the deposit pool
  • Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster
Oficjalna strona internetowa:
https://gogopool.com
Biała księga:
https://docs.gogopool.com/gogopool-litepaper

Tokenomika i analiza cenowa GoGoPool (GGP)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GoGoPool (GGP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 15.79M
$ 15.79M$ 15.79M
Całkowita podaż:
$ 19.35M
$ 19.35M$ 19.35M
Podaż w obiegu:
$ 7.09M
$ 7.09M$ 7.09M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 43.08M
$ 43.08M$ 43.08M
Historyczne maksimum:
$ 19.66
$ 19.66$ 19.66
Historyczne minimum:
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
Aktualna cena:
$ 2.23
$ 2.23$ 2.23

Tokenomika GoGoPool (GGP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki GoGoPool (GGP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów GGP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów GGP.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszGGP tokenomikę, poznaj cenę tokena GGPna żywo!

Prognoza ceny GGP

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GGP? Nasza strona z prognozami cen GGP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.