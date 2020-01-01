Poznaj tokenomikę GoGoPool (GGP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GGP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GoGoPool (GGP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GGP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o GoGoPool (GGP) GGP is an ERC20 utility token that is used for: * Lowering the AVAX staking cost of a validator node * Staking to be matched with AVAX from the deposit pool * Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster

Staking to be matched with AVAX from the deposit pool

Oficjalna strona internetowa: https://gogopool.com Biała księga: https://docs.gogopool.com/gogopool-litepaper

Tokenomika i analiza cenowa GoGoPool (GGP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GoGoPool (GGP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.79M Całkowita podaż: $ 19.35M Podaż w obiegu: $ 7.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 43.08M Historyczne maksimum: $ 19.66 Historyczne minimum: $ 1.12 Aktualna cena: $ 2.23

Tokenomika GoGoPool (GGP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GoGoPool (GGP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GGP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GGP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGGP tokenomikę, poznaj cenę tokena GGPna żywo!

Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.