Informacje o Gnome (GNOME) $GNOME is a cutting-edge blockchain-based project designed to foster a decentralized ecosystem for personal and collective growth. Built on the principles of transparency, community empowerment, and sustainability, $GNOME aims to redefine how individuals and organizations interact, collaborate, and create value in the digital world. Vision The vision of $GNOME is to create a harmonious digital environment where users can harness blockchain technology to empower their personal journeys while contributing to global sustainability efforts. By blending innovation with a focus on environmental stewardship, $GNOME aspires to be more than just a crypto project—it seeks to cultivate a thriving, self-sustaining community. $GNOME is a cutting-edge blockchain-based project designed to foster a decentralized ecosystem for personal and collective growth. Built on the principles of transparency, community empowerment, and sustainability, $GNOME aims to redefine how individuals and organizations interact, collaborate, and create value in the digital world. Vision The vision of $GNOME is to create a harmonious digital environment where users can harness blockchain technology to empower their personal journeys while contributing to global sustainability efforts. By blending innovation with a focus on environmental stewardship, $GNOME aspires to be more than just a crypto project—it seeks to cultivate a thriving, self-sustaining community. Oficjalna strona internetowa: https://gnomegnome.fun/ Kup GNOME teraz! Tokenomika i analiza cenowa Gnome (GNOME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gnome (GNOME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.82K $ 19.82K $ 19.82K Całkowita podaż: $ 998.14M $ 998.14M $ 998.14M Podaż w obiegu: $ 998.14M $ 998.14M $ 998.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.82K $ 19.82K $ 19.82K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Gnome (GNOME) Tokenomika Gnome (GNOME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gnome (GNOME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GNOME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GNOME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGNOME tokenomikę, poznaj cenę tokena GNOMEna żywo! Prognoza ceny GNOME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GNOME? Nasza strona z prognozami cen GNOME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GNOME już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.