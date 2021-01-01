Poznaj tokenomikę GMT (GMT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GMT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GMT (GMT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GMT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GMT (GMT) / Tokenomika / Tokenomika GMT (GMT) Odkryj kluczowe informacje o GMT (GMT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GMT (GMT) What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Oficjalna strona internetowa: https://www.stepn.com/ Biała księga: https://whitepaper.stepn.com/ Kup GMT teraz! Tokenomika i analiza cenowa GMT (GMT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GMT (GMT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 118.43M $ 118.43M $ 118.43M Całkowita podaż: $ 5.07B $ 5.07B $ 5.07B Podaż w obiegu: $ 3.11B $ 3.11B $ 3.11B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 193.13M $ 193.13M $ 193.13M Historyczne maksimum: $ 4.11 $ 4.11 $ 4.11 Historyczne minimum: $ 0.03690885 $ 0.03690885 $ 0.03690885 Aktualna cena: $ 0.03805584 $ 0.03805584 $ 0.03805584 Dowiedz się więcej o cenie GMT (GMT) Tokenomika GMT (GMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GMT (GMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GMT. Tokenomika GMT (GMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GMT (GMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GMT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. 