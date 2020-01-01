Poznaj tokenomikę GLP1 (GLP1) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GLP1, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GLP1 (GLP1) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GLP1, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GLP1 (GLP1) / Tokenomika / Tokenomika GLP1 (GLP1) Odkryj kluczowe informacje o GLP1 (GLP1), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GLP1 (GLP1) GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary). The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals. By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions. Oficjalna strona internetowa: https://www.glp1.science/ Biała księga: https://x.com/GLP1onSol/status/1858998837689668072 Kup GLP1 teraz! Tokenomika i analiza cenowa GLP1 (GLP1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GLP1 (GLP1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.82K Całkowita podaż: $ 999.61M Podaż w obiegu: $ 999.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.82K Historyczne maksimum: $ 0.02690766 Historyczne minimum: $ 0.00001983 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie GLP1 (GLP1) Tokenomika GLP1 (GLP1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GLP1 (GLP1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GLP1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GLP1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGLP1 tokenomikę, poznaj cenę tokena GLP1na żywo! Prognoza ceny GLP1 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GLP1? Nasza strona z prognozami cen GLP1 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GLP1 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.