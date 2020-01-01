Poznaj tokenomikę Glorious Looking (GLG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GLG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Glorious Looking (GLG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GLG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Glorious Looking (GLG) GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology. GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology. Oficjalna strona internetowa: https://wuyuelexx.cc Kup GLG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Glorious Looking (GLG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Glorious Looking (GLG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 608.13K $ 608.13K $ 608.13K Całkowita podaż: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M Podaż w obiegu: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 608.13K $ 608.13K $ 608.13K Historyczne maksimum: $ 0.38275 $ 0.38275 $ 0.38275 Historyczne minimum: $ 0.02467363 $ 0.02467363 $ 0.02467363 Aktualna cena: $ 0.04193851 $ 0.04193851 $ 0.04193851 Dowiedz się więcej o cenie Glorious Looking (GLG) Tokenomika Glorious Looking (GLG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Glorious Looking (GLG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GLG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GLG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGLG tokenomikę, poznaj cenę tokena GLGna żywo! Prognoza ceny GLG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GLG? Nasza strona z prognozami cen GLG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GLG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.