Informacje o glamorous (GLAM) $glam is the ultimate symbol of bold vibes & effortless style. Sunglasses on, drink in paw, always cool no matter the chaos. Live glamorous, live unstoppable. ✨✨✨ Our project takes memes back to the grassroots of what meme tokens should be, fun, witty, non shilly. community engagement being at the forefront This is a meme token in its essence with hopes of ultimately having some form of utility that will be incorporated within the community and wider crypto space. $glam is the ultimate symbol of bold vibes & effortless style. Sunglasses on, drink in paw, always cool no matter the chaos. Live glamorous, live unstoppable. ✨✨✨ Our project takes memes back to the grassroots of what meme tokens should be, fun, witty, non shilly. community engagement being at the forefront This is a meme token in its essence with hopes of ultimately having some form of utility that will be incorporated within the community and wider crypto space. Oficjalna strona internetowa: https://www.glamcat.lol/ Kup GLAM teraz! Tokenomika i analiza cenowa glamorous (GLAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla glamorous (GLAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 70.26K $ 70.26K $ 70.26K Całkowita podaż: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Podaż w obiegu: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 70.26K $ 70.26K $ 70.26K Historyczne maksimum: $ 0.00395941 $ 0.00395941 $ 0.00395941 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie glamorous (GLAM) Tokenomika glamorous (GLAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki glamorous (GLAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GLAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GLAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGLAM tokenomikę, poznaj cenę tokena GLAMna żywo! Prognoza ceny GLAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GLAM? Nasza strona z prognozami cen GLAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GLAM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.