Giełda MEXC / Cena krypto / GIVER (GIVER) / Tokenomika / Tokenomika GIVER (GIVER) Odkryj kluczowe informacje o GIVER (GIVER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GIVER (GIVER) GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game. GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game. Oficjalna strona internetowa: https://www.giverxrp.com/ Biała księga: https://www.giverxrp.com/whitepaper Kup GIVER teraz! Tokenomika i analiza cenowa GIVER (GIVER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GIVER (GIVER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.54K $ 30.54K $ 30.54K Całkowita podaż: $ 70.05M $ 70.05M $ 70.05M Podaż w obiegu: $ 70.05M $ 70.05M $ 70.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.54K $ 30.54K $ 30.54K Historyczne maksimum: $ 0.0203763 $ 0.0203763 $ 0.0203763 Historyczne minimum: $ 0.00041882 $ 0.00041882 $ 0.00041882 Aktualna cena: $ 0.00043602 $ 0.00043602 $ 0.00043602 Dowiedz się więcej o cenie GIVER (GIVER) Tokenomika GIVER (GIVER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GIVER (GIVER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GIVER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GIVER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGIVER tokenomikę, poznaj cenę tokena GIVERna żywo! Prognoza ceny GIVER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GIVER? Nasza strona z prognozami cen GIVER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GIVER już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.