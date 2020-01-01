Poznaj tokenomikę Gigabrain by virtuals (BRAIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRAIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Gigabrain by virtuals (BRAIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRAIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Gigabrain by virtuals (BRAIN) / Tokenomika / Tokenomika Gigabrain by virtuals (BRAIN) Odkryj kluczowe informacje o Gigabrain by virtuals (BRAIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Gigabrain by virtuals (BRAIN) Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters Oficjalna strona internetowa: https://gigabrain.gg/ Biała księga: https://gigabrain.gg/token Kup BRAIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Gigabrain by virtuals (BRAIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gigabrain by virtuals (BRAIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.88M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.88M Historyczne maksimum: $ 0.01611427 Historyczne minimum: $ 0.00115011 Aktualna cena: $ 0.00373257 Dowiedz się więcej o cenie Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomika Gigabrain by virtuals (BRAIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gigabrain by virtuals (BRAIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRAIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRAIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBRAIN tokenomikę, poznaj cenę tokena BRAINna żywo! Prognoza ceny BRAIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRAIN? Nasza strona z prognozami cen BRAIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BRAIN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.