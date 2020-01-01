Tokenomika Gigabrain by virtuals (BRAIN)
Informacje o Gigabrain by virtuals (BRAIN)
Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters
Tokenomika i analiza cenowa Gigabrain by virtuals (BRAIN)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gigabrain by virtuals (BRAIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Gigabrain by virtuals (BRAIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Gigabrain by virtuals (BRAIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BRAIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRAIN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszBRAIN tokenomikę, poznaj cenę tokena BRAINna żywo!
Prognoza ceny BRAIN
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRAIN? Nasza strona z prognozami cen BRAIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.