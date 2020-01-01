Poznaj tokenomikę ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GHFFB47YII2RTEEYY10OP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GHFFB47YII2RTEEYY10OP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

Informacje o ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization.

Oficjalna strona internetowa: https://warpcast.com/mk/0xb900eb09

Tokenomika i analiza cenowa ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

Kapitalizacja rynkowa: $ 156.35K
Całkowita podaż: $ 100.00B
Podaż w obiegu: $ 100.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 156.35K
Historyczne maksimum: $ 0
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GHFFB47YII2RTEEYY10OP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GHFFB47YII2RTEEYY10OP.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.