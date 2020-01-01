Poznaj tokenomikę Generational Wealth (WEALTH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WEALTH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Generational Wealth (WEALTH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WEALTH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Generational Wealth (WEALTH) / Tokenomika / Tokenomika Generational Wealth (WEALTH) Odkryj kluczowe informacje o Generational Wealth (WEALTH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Generational Wealth (WEALTH) $WEALTH is more than a token - it's a movement centered around wealth-building culture and mindset. We've cultivated a sophisticated community that understands the power of collective growth. Our project emphasizes the journey from retail to refined, backed by high-quality content creation and a strong community ethos. Through daily engagement and strategic content development, we're building a cultural phenomenon that transcends traditional token dynamics. Our community represents a new wave of wealth builders who understand that true success comes from collective vision and sophisticated execution. $WEALTH is more than a token - it's a movement centered around wealth-building culture and mindset. We've cultivated a sophisticated community that understands the power of collective growth. Our project emphasizes the journey from retail to refined, backed by high-quality content creation and a strong community ethos. Through daily engagement and strategic content development, we're building a cultural phenomenon that transcends traditional token dynamics. Our community represents a new wave of wealth builders who understand that true success comes from collective vision and sophisticated execution. Oficjalna strona internetowa: https://studywealth.xyz Kup WEALTH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Generational Wealth (WEALTH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Generational Wealth (WEALTH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 476.10K $ 476.10K $ 476.10K Całkowita podaż: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Podaż w obiegu: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 476.10K $ 476.10K $ 476.10K Historyczne maksimum: $ 0.00296045 $ 0.00296045 $ 0.00296045 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00047623 $ 0.00047623 $ 0.00047623 Dowiedz się więcej o cenie Generational Wealth (WEALTH) Tokenomika Generational Wealth (WEALTH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Generational Wealth (WEALTH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WEALTH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WEALTH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWEALTH tokenomikę, poznaj cenę tokena WEALTHna żywo! Prognoza ceny WEALTH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WEALTH? Nasza strona z prognozami cen WEALTH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WEALTH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.