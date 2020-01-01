Poznaj tokenomikę Gegagedigedagedago (NUGGET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NUGGET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Gegagedigedagedago (NUGGET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NUGGET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Gegagedigedagedago (NUGGET) Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity. At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide. Oficjalna strona internetowa: https://nuggetsolana.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Gegagedigedagedago (NUGGET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gegagedigedagedago (NUGGET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 39.90K Całkowita podaż: $ 999.91M Podaż w obiegu: $ 999.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.90K Historyczne maksimum: $ 0.00937674 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Gegagedigedagedago (NUGGET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gegagedigedagedago (NUGGET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NUGGET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NUGGET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNUGGET tokenomikę, poznaj cenę tokena NUGGETna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.