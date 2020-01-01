Poznaj tokenomikę GDOG (GDOG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GDOG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GDOG (GDOG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GDOG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GDOG (GDOG) / Tokenomika / Tokenomika GDOG (GDOG) Odkryj kluczowe informacje o GDOG (GDOG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GDOG (GDOG) 🚀🌍 $GDOG - The Ultimate Memecoin on Solana! 🌍🚀 Join the $GDOG pack and be part of an explosive community-driven memecoin designed for fun, rewards, and all things DOGGO! 🐶✨ With a unique focus on community engagement and regional growth, $GDOG isn't just another coin – it's a movement! From epic memes to thrilling rewards and top-tier marketing, $GDOG combines community spirit with the power of crypto like never before. Ready to join the strongest pack in the crypto world? Buckle up and let's go global! 💥🚀 #JoinThePack #GDOG Oficjalna strona internetowa: https://gdog.meme/ Kup GDOG teraz! Tokenomika i analiza cenowa GDOG (GDOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GDOG (GDOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 163.21K $ 163.21K $ 163.21K Całkowita podaż: $ 82.89B $ 82.89B $ 82.89B Podaż w obiegu: $ 82.89B $ 82.89B $ 82.89B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 163.21K $ 163.21K $ 163.21K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie GDOG (GDOG) Tokenomika GDOG (GDOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GDOG (GDOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GDOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GDOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGDOG tokenomikę, poznaj cenę tokena GDOGna żywo! Prognoza ceny GDOG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GDOG? Nasza strona z prognozami cen GDOG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GDOG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.