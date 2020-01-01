Poznaj tokenomikę Garlicoin (GRLC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GRLC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Garlicoin (GRLC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GRLC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Garlicoin (GRLC) / Tokenomika / Tokenomika Garlicoin (GRLC) Odkryj kluczowe informacje o Garlicoin (GRLC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Garlicoin (GRLC) Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community. Oficjalna strona internetowa: https://garlicoin.io/ Kup GRLC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Garlicoin (GRLC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Garlicoin (GRLC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 772.47K Całkowita podaż: $ 69.00M Podaż w obiegu: $ 68.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 774.68K Historyczne maksimum: $ 0.583403 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.01122723 Dowiedz się więcej o cenie Garlicoin (GRLC) Tokenomika Garlicoin (GRLC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Garlicoin (GRLC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GRLC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRLC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGRLC tokenomikę, poznaj cenę tokena GRLCna żywo! Prognoza ceny GRLC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GRLC? Nasza strona z prognozami cen GRLC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GRLC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.