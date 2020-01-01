Poznaj tokenomikę GameZone (GZONE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GZONE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GameZone (GZONE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GZONE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GameZone (GZONE) / Tokenomika / Tokenomika GameZone (GZONE) Odkryj kluczowe informacje o GameZone (GZONE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GameZone (GZONE) Besides being the paragon blockchain gaming platform, #GAMEZONE offers it's community countless opportunities with a plethora of rewards: early access to groundbreaking new game releases, gaming tokens and NFTs, play-to-earn opportunities, scholarships, advantageous tutorials, and SO MUCH MORE! Besides being the paragon blockchain gaming platform, #GAMEZONE offers it's community countless opportunities with a plethora of rewards: early access to groundbreaking new game releases, gaming tokens and NFTs, play-to-earn opportunities, scholarships, advantageous tutorials, and SO MUCH MORE! Oficjalna strona internetowa: https://gamezone.io/ Kup GZONE teraz! Tokenomika i analiza cenowa GameZone (GZONE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GameZone (GZONE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Całkowita podaż: $ 419.70M $ 419.70M $ 419.70M Podaż w obiegu: $ 419.70M $ 419.70M $ 419.70M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Historyczne maksimum: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Historyczne minimum: $ 0.00214842 $ 0.00214842 $ 0.00214842 Aktualna cena: $ 0.00282255 $ 0.00282255 $ 0.00282255 Dowiedz się więcej o cenie GameZone (GZONE) Tokenomika GameZone (GZONE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GameZone (GZONE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GZONE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GZONE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGZONE tokenomikę, poznaj cenę tokena GZONEna żywo! Prognoza ceny GZONE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GZONE? Nasza strona z prognozami cen GZONE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GZONE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.