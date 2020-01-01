Poznaj tokenomikę Gameswap (GSWAP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GSWAP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Gameswap (GSWAP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GSWAP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Gameswap (GSWAP) / Tokenomika / Tokenomika Gameswap (GSWAP) Odkryj kluczowe informacje o Gameswap (GSWAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Gameswap (GSWAP) GameSwap is a decentralised exchange that enables millions of gamers to easily trade and cash-out in-game assets with crypto, in a neutral platform that they govern and own. Powered by DeFi and the GSWAP token. Oficjalna strona internetowa: https://www.gameswap.org/ Kup GSWAP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Gameswap (GSWAP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gameswap (GSWAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 499.18K $ 499.18K $ 499.18K Całkowita podaż: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Podaż w obiegu: $ 8.76M $ 8.76M $ 8.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Historyczne maksimum: $ 8.44 $ 8.44 $ 8.44 Historyczne minimum: $ 0.04069538 $ 0.04069538 $ 0.04069538 Aktualna cena: $ 0.05698 $ 0.05698 $ 0.05698 Dowiedz się więcej o cenie Gameswap (GSWAP) Tokenomika Gameswap (GSWAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gameswap (GSWAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GSWAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GSWAP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGSWAP tokenomikę, poznaj cenę tokena GSWAPna żywo! Prognoza ceny GSWAP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GSWAP? Nasza strona z prognozami cen GSWAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GSWAP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.