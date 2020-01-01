Poznaj tokenomikę Game Meteor Coin (GMTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GMTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Game Meteor Coin (GMTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GMTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Game Meteor Coin (GMTO) / Tokenomika / Tokenomika Game Meteor Coin (GMTO) Odkryj kluczowe informacje o Game Meteor Coin (GMTO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Game Meteor Coin (GMTO) Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player. Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player. Oficjalna strona internetowa: https://meteornrun.io/ Biała księga: https://meteorn-run-organization.gitbook.io/whitepaper-meteorn-run Kup GMTO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Game Meteor Coin (GMTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Game Meteor Coin (GMTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Całkowita podaż: $ 98.89B $ 98.89B $ 98.89B Podaż w obiegu: $ 8.97B $ 8.97B $ 8.97B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.67M $ 29.67M $ 29.67M Historyczne maksimum: $ 0.00112412 $ 0.00112412 $ 0.00112412 Historyczne minimum: $ 0.000036 $ 0.000036 $ 0.000036 Aktualna cena: $ 0.00030003 $ 0.00030003 $ 0.00030003 Dowiedz się więcej o cenie Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomika Game Meteor Coin (GMTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Game Meteor Coin (GMTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GMTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GMTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGMTO tokenomikę, poznaj cenę tokena GMTOna żywo! Prognoza ceny GMTO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GMTO? Nasza strona z prognozami cen GMTO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GMTO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.