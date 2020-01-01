Poznaj tokenomikę Galvan (IZE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IZE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Galvan (IZE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IZE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Galvan (IZE) / Tokenomika / Tokenomika Galvan (IZE) Odkryj kluczowe informacje o Galvan (IZE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Galvan (IZE) What is Galvan? Galvan is a gamified Web3 health and wellness platform founded by healthcare and blockchain experts with the mission to "galvanize" humanity to invest in wellness. This mission is being accomplished through an ecosystem that rewards you for making healthy choices, informs you about ways to care for yourself and others, and empowers you to own and control your health data. By leveraging blockchain technology and a unique Proof of Action distribution algorithm, Galvan is turning self-care into a reward-generating activity and reintroducing personal accountability. What is IZE? Put Galvan and IZE together and you get galvanize: to shock or excite someone into taking action. IZE is the native utility token of the Galvan Blockchain and incentivizes all the right actions in the ecosystem, from running a node to going on a run. IZE is used for: - Fees for processing transactions

Staking for new voting proposals

Rewarding active Node Owners

Rewarding healthy decisions in the Galvan Wellness App (coming soon)

- Purchasing health and wellness products in the Galvan Marketplace (coming soon) You can get a deeper dive of IZE in Galvan's Litepaper: https://www.galvan.health/litepaper What is the Galvan Blockchain? The Galvan Blockchain is a layer-2 of Ethereum focused specifically on empowering wellness. It is unique for three reasons: The "Proof of Action" distribution algorithm that follows Swiss utility token standards Scalable blockchain-rewards system for healthy actions Easy participation through Node Software The long-term vision of the Galvan Blockchain is to become the foundation for health and wellness data and transactions. Imagine a world where you can store and manage a decentralized health record, earn rewards and subsidize healthcare costs through healthy actions, and participate in peer-to-peer research studies—all powered by the Galvan Blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://www.galvan.health/ Biała księga: https://www.galvan.health/litepaper Kup IZE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Galvan (IZE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Galvan (IZE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 747.74K $ 747.74K $ 747.74K Całkowita podaż: $ 6.41B $ 6.41B $ 6.41B Podaż w obiegu: $ 6.41B $ 6.41B $ 6.41B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 747.74K $ 747.74K $ 747.74K Historyczne maksimum: $ 0.00703689 $ 0.00703689 $ 0.00703689 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011671 $ 0.00011671 $ 0.00011671 Dowiedz się więcej o cenie Galvan (IZE) Tokenomika Galvan (IZE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Galvan (IZE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IZE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IZE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIZE tokenomikę, poznaj cenę tokena IZEna żywo! Prognoza ceny IZE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IZE? Nasza strona z prognozami cen IZE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IZE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.