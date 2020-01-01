Poznaj tokenomikę Galeon (GALEON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GALEON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Galeon (GALEON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GALEON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Galeon (GALEON) Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals' data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients' privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor's expertise. In other words, Galeon gives hospitals' data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers. Oficjalna strona internetowa: https://blockchain.galeon.care Biała księga: https://whitepaper.galeon.care Tokenomika i analiza cenowa Galeon (GALEON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Galeon (GALEON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.07M $ 19.07M $ 19.07M Całkowita podaż: $ 2.58B $ 2.58B $ 2.58B Podaż w obiegu: $ 744.68M $ 744.68M $ 744.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 66.07M $ 66.07M $ 66.07M Historyczne maksimum: $ 0.04139904 $ 0.04139904 $ 0.04139904 Historyczne minimum: $ 0.00713505 $ 0.00713505 $ 0.00713505 Aktualna cena: $ 0.02549373 $ 0.02549373 $ 0.02549373 Dowiedz się więcej o cenie Galeon (GALEON) Tokenomika Galeon (GALEON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Galeon (GALEON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GALEON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GALEON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGALEON tokenomikę, poznaj cenę tokena GALEONna żywo! Prognoza ceny GALEON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GALEON? Nasza strona z prognozami cen GALEON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 