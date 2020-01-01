Poznaj tokenomikę Furmula (FURM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FURM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Furmula (FURM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FURM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Furmula (FURM) Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike. Oficjalna strona internetowa: https://furmula.games Biała księga: https://furmulagames.gitbook.io/furmula-whitepaper Kup FURM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Furmula (FURM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Furmula (FURM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Całkowita podaż: $ 924.91M $ 924.91M $ 924.91M Podaż w obiegu: $ 752.00M $ 752.00M $ 752.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Historyczne maksimum: $ 0.052176 $ 0.052176 $ 0.052176 Historyczne minimum: $ 0.00200058 $ 0.00200058 $ 0.00200058 Aktualna cena: $ 0.0020019 $ 0.0020019 $ 0.0020019 Dowiedz się więcej o cenie Furmula (FURM) Tokenomika Furmula (FURM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Furmula (FURM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FURM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FURM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. 