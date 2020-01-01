Poznaj tokenomikę Fujimoto (FUJI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FUJI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Fujimoto (FUJI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FUJI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Fujimoto (FUJI) / Tokenomika / Tokenomika Fujimoto (FUJI) Odkryj kluczowe informacje o Fujimoto (FUJI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Fujimoto (FUJI) Fujimoto is an elderly homeless Japanese man who launched his own cryptocurrency, $FUJI. He writes funny tweets about $FUJI, pachinko, his life and general wisdom. He will often post accompanying pictures of his lifestyle, whether it be eating ramen, or working on his art at the internet cafe. He is very witty so naturally his tweets garner a lot of attention. Rumor has it he is cousins with Satoshi Nakamoto. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/fujimoto1954 Kup FUJI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Fujimoto (FUJI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fujimoto (FUJI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 282.96K Całkowita podaż: $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 999.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 282.96K Historyczne maksimum: $ 0.00286248 Historyczne minimum: $ 0.00021888 Aktualna cena: $ 0.0002825 Dowiedz się więcej o cenie Fujimoto (FUJI) Tokenomika Fujimoto (FUJI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fujimoto (FUJI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FUJI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FUJI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFUJI tokenomikę, poznaj cenę tokena FUJIna żywo! Prognoza ceny FUJI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FUJI? Nasza strona z prognozami cen FUJI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FUJI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.