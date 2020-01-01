Poznaj tokenomikę Froth (FROTH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FROTH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Froth (FROTH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FROTH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Froth (FROTH) / Tokenomika / Tokenomika Froth (FROTH) Odkryj kluczowe informacje o Froth (FROTH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Froth (FROTH) Froth is the first memecoin launched through the Trenches, a specialized token launchpad native to the PunchSwap DEX on Flow EVM. PunchSwap was built by KittyPunch, consumer-centric DeFi project with a variety of product offerings featuring trading, yield aggregation, and more. KittyPunch is the premier DeFi project on the brand new Flow EVM network, which is unlocking new avenues for users to adopt decentralized finance technologies. Oficjalna strona internetowa: https://www.kittypunch.xyz/ Kup FROTH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Froth (FROTH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Froth (FROTH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.58M Całkowita podaż: $ 978.84M Podaż w obiegu: $ 978.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.58M Historyczne maksimum: $ 0.00348331 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0026399 Dowiedz się więcej o cenie Froth (FROTH) Tokenomika Froth (FROTH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Froth (FROTH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FROTH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FROTH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFROTH tokenomikę, poznaj cenę tokena FROTHna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.