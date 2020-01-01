Poznaj tokenomikę Frostic (FROST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FROST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Frostic (FROST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FROST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Frostic (FROST) Frostic is the AI Operating System for Character IP, powering a new generation of AI-native characters that can think, speak, create, and monetize. It allows creators, brands, and communities to deploy fully expressive digital twins across platforms, enabling content generation, interaction, and monetization through character-driven agents. Launched exclusively on the Abstract Chain, the blockchain known for hosting some of the most valuable Character IP and offering seamless onboarding. Oficjalna strona internetowa: https://www.frostic.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Frostic (FROST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Frostic (FROST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.57M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 500.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.14M Historyczne maksimum: $ 0.00432983 Historyczne minimum: $ 0.00255167 Aktualna cena: $ 0.00314244 Dowiedz się więcej o cenie Frostic (FROST) Tokenomika Frostic (FROST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Frostic (FROST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FROST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FROST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFROST tokenomikę, poznaj cenę tokena FROSTna żywo! Prognoza ceny FROST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FROST? Nasza strona z prognozami cen FROST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FROST już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.