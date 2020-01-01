Tokenomika Froggies (FRGST)
Informacje o Froggies (FRGST)
Froggies Token is created for the community, where we together as one build on a stable and vibrant token. We reward our holders, while building towards more utility and usability for everybody. Play to earn, buy to burn, hold to get rewarded, and utility that will make Froggies Token an interesting option for the now and the future to come. Read our roadmap and see what will bring Froggies Token and its Community to a higher level. To the Moon and Never Back
Tokenomika i analiza cenowa Froggies (FRGST)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Froggies (FRGST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Froggies (FRGST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Froggies (FRGST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów FRGST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów FRGST.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszFRGST tokenomikę, poznaj cenę tokena FRGSTna żywo!
