Giełda MEXC / Cena krypto / Froggies (FRGST) / Tokenomika / Tokenomika Froggies (FRGST) Odkryj kluczowe informacje o Froggies (FRGST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Froggies (FRGST) Froggies Token is created for the community, where we together as one build on a stable and vibrant token. We reward our holders, while building towards more utility and usability for everybody. Play to earn, buy to burn, hold to get rewarded, and utility that will make Froggies Token an interesting option for the now and the future to come. Read our roadmap and see what will bring Froggies Token and its Community to a higher level. To the Moon and Never Back Oficjalna strona internetowa: https://www.froggiestoken.com Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1l6G1pmUVRycvmBhfZZlf6heuwDOmMYRR/view?usp=drivesdk Kup FRGST teraz! Tokenomika i analiza cenowa Froggies (FRGST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Froggies (FRGST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.11K Całkowita podaż: $ 100.00T Podaż w obiegu: $ 31.91T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.54K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Froggies (FRGST) Tokenomika Froggies (FRGST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Froggies (FRGST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FRGST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FRGST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFRGST tokenomikę, poznaj cenę tokena FRGSTna żywo! Prognoza ceny FRGST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FRGST? Nasza strona z prognozami cen FRGST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FRGST już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.