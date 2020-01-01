Tokenomika Frog (FROG)
Informacje o Frog (FROG)
FROG is a meme coin based on simple Frog artwork. The Frog meme token is centered around the value of friendship and the importance of having a best friend. Frog is not Pepe. The coin is building a community of friends. The Frog community calls themselves the "Fren Army". The Frog website is structured like a Windows-style website with many Frog-related apps. It is a pure meme token with no utility.
Tokenomika i analiza cenowa Frog (FROG)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Frog (FROG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Frog (FROG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Frog (FROG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów FROG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów FROG.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszFROG tokenomikę, poznaj cenę tokena FROGna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.