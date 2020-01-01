Tokenomika Frodo the Virtual Samurai (FROG)
Informacje o Frodo the Virtual Samurai (FROG)
First Frog on BNB, AI means Animal inteligence
- 40% airdropped to Binance Megadrop wallets
- 40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website.
- 20% LP & burn on PancakeSwap and Thena
He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms.
Tokenomika i analiza cenowa Frodo the Virtual Samurai (FROG)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Frodo the Virtual Samurai (FROG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Frodo the Virtual Samurai (FROG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Frodo the Virtual Samurai (FROG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów FROG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów FROG.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszFROG tokenomikę, poznaj cenę tokena FROGna żywo!
Prognoza ceny FROG
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FROG? Nasza strona z prognozami cen FROG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.