20% LP & burn on PancakeSwap and Thena He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms. Oficjalna strona internetowa: https://frogonbnb.com/ Tokenomika i analiza cenowa Frodo the Virtual Samurai (FROG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Frodo the Virtual Samurai (FROG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.02M Całkowita podaż: $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 5.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.02M Historyczne maksimum: $ 0.00852264 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00080389 Tokenomika Frodo the Virtual Samurai (FROG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Frodo the Virtual Samurai (FROG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FROG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FROG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.