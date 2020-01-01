Poznaj tokenomikę Frens of Elon (FRENS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FRENS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Frens of Elon (FRENS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FRENS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Frens of Elon (FRENS) Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn't mean we won't have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world. Oficjalna strona internetowa: https://frensofelon.com/ Kup FRENS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Frens of Elon (FRENS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Frens of Elon (FRENS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Całkowita podaż: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Podaż w obiegu: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Historyczne maksimum: $ 0.01529328 $ 0.01529328 $ 0.01529328 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Frens of Elon (FRENS) Tokenomika Frens of Elon (FRENS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Frens of Elon (FRENS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FRENS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FRENS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFRENS tokenomikę, poznaj cenę tokena FRENSna żywo! Prognoza ceny FRENS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FRENS? Nasza strona z prognozami cen FRENS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FRENS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.