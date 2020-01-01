Poznaj tokenomikę FRENCHIE (FREN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FREN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FRENCHIE (FREN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FREN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o FRENCHIE (FREN) Join the world of FRENCHIE. A story driven content/meme token that is built on the principals of transparency and community focussed. With that, the FRENCHIE project is aiming to create a vibrant community and a project that does good for the world around it. FRENCHIE serves as creative platform where creativity and doing good come together. As an original IP in the making, the project features illustrations and animations, that all of which are handdrawn. Oficjalna strona internetowa: https://frenchiethebull.dog/ Biała księga: https://frenchie.gitbook.io/frenchie Tokenomika i analiza cenowa FRENCHIE (FREN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FRENCHIE (FREN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 207.94K Całkowita podaż: $ 995.61M Podaż w obiegu: $ 530.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 390.36K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00039188 Tokenomika FRENCHIE (FREN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FRENCHIE (FREN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FREN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FREN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.