Odkryj kluczowe informacje o Fren Pet (FP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Fren Pet (FP)

FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade.

Oficjalna strona internetowa:
https://frenpet.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa Fren Pet (FP)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fren Pet (FP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 3.17M
$ 3.17M
Całkowita podaż:
$ 7.32M
$ 7.32M
Podaż w obiegu:
$ 7.32M
$ 7.32M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 3.17M
$ 3.17M
Historyczne maksimum:
$ 16.52
$ 16.52
Historyczne minimum:
$ 0.153207
$ 0.153207
Aktualna cena:
$ 0.433547
$ 0.433547

Tokenomika Fren Pet (FP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Fren Pet (FP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FP.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFP tokenomikę, poznaj cenę tokena FPna żywo!

Prognoza ceny FP

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FP? Nasza strona z prognozami cen FP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.