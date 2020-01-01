Poznaj tokenomikę Freakoff (FREAK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FREAK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Freakoff (FREAK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FREAK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Freakoff (FREAK) / Tokenomika / Tokenomika Freakoff (FREAK) Odkryj kluczowe informacje o Freakoff (FREAK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Freakoff (FREAK) FREAKOFF - We dont freakout, we freakoff! Our token is a key part of our ecosystem. As it is early days our token is mainly for participating as a community holder and project investor. We have plans to intergrate use cases into the token when we build out our NFT project. This project is a meme inspired by freakoff parties. It is a project that plans to develop, launch and build one of the biggest NFT collection of all time. Oficjalna strona internetowa: https://freakoff.lol/ Kup FREAK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Freakoff (FREAK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Freakoff (FREAK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.21K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.21K Historyczne maksimum: $ 0.00200655 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Freakoff (FREAK) Tokenomika Freakoff (FREAK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Freakoff (FREAK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FREAK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FREAK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFREAK tokenomikę, poznaj cenę tokena FREAKna żywo! Prognoza ceny FREAK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FREAK? Nasza strona z prognozami cen FREAK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FREAK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.