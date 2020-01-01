Poznaj tokenomikę Frax USD (FRXUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FRXUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Frax USD (FRXUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FRXUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Frax USD (FRXUSD) / Tokenomika / Tokenomika Frax USD (FRXUSD) Odkryj kluczowe informacje o Frax USD (FRXUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Frax USD (FRXUSD) Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems. Oficjalna strona internetowa: https://frax.com Kup FRXUSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Frax USD (FRXUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Frax USD (FRXUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 60.93M Całkowita podaż: $ 60.93M Podaż w obiegu: $ 60.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 60.93M Historyczne maksimum: $ 1.007 Historyczne minimum: $ 0.97622 Aktualna cena: $ 0.99964 Dowiedz się więcej o cenie Frax USD (FRXUSD) Tokenomika Frax USD (FRXUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Frax USD (FRXUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FRXUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FRXUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFRXUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena FRXUSDna żywo! Prognoza ceny FRXUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FRXUSD? Nasza strona z prognozami cen FRXUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FRXUSD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.