Poznaj tokenomikę FRAKT (FRKT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FRKT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika FRAKT (FRKT) Odkryj kluczowe informacje o FRAKT (FRKT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o FRAKT (FRKT) Governance and ecosystem token of first generative art project on Solana Oficjalna strona internetowa: https://frakt.art Tokenomika i analiza cenowa FRAKT (FRKT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FRAKT (FRKT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.27K Całkowita podaż: $ 50.00M Podaż w obiegu: $ 7.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.12K Historyczne maksimum: $ 2.7 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00082233 Tokenomika FRAKT (FRKT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FRAKT (FRKT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FRKT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FRKT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFRKT tokenomikę, poznaj cenę tokena FRKTna żywo! Prognoza ceny FRKT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FRKT? Nasza strona z prognozami cen FRKT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FRKT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.