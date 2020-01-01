Poznaj tokenomikę Foxy (FOXY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FOXY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Foxy (FOXY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FOXY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Foxy (FOXY) / Tokenomika / Tokenomika Foxy (FOXY) Odkryj kluczowe informacje o Foxy (FOXY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Foxy (FOXY) Foxy is the mascot to Linea, and the first ever culturecoin. Built to reward the community. Foxy is the mascot to Linea, and the first ever culturecoin. Built to reward the community. Oficjalna strona internetowa: https://www.welikethefox.io/ Kup FOXY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Foxy (FOXY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Foxy (FOXY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.01M $ 10.01M $ 10.01M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 5.86B $ 5.86B $ 5.86B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M Historyczne maksimum: $ 0.03032542 $ 0.03032542 $ 0.03032542 Historyczne minimum: $ 0.0011223 $ 0.0011223 $ 0.0011223 Aktualna cena: $ 0.00170439 $ 0.00170439 $ 0.00170439 Dowiedz się więcej o cenie Foxy (FOXY) Tokenomika Foxy (FOXY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Foxy (FOXY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FOXY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FOXY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFOXY tokenomikę, poznaj cenę tokena FOXYna żywo! Prognoza ceny FOXY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FOXY? Nasza strona z prognozami cen FOXY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FOXY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.