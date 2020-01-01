Poznaj tokenomikę ForTube (FOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ForTube (FOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ForTube (FOR) / Tokenomika / Tokenomika ForTube (FOR) Odkryj kluczowe informacje o ForTube (FOR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ForTube (FOR) ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally. Oficjalna strona internetowa: https://for.tube/home Kup FOR teraz! Tokenomika i analiza cenowa ForTube (FOR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ForTube (FOR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 412.00K $ 412.00K $ 412.00K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 563.72M $ 563.72M $ 563.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 730.86K $ 730.86K $ 730.86K Historyczne maksimum: $ 0.167203 $ 0.167203 $ 0.167203 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00073073 $ 0.00073073 $ 0.00073073 Dowiedz się więcej o cenie ForTube (FOR) Tokenomika ForTube (FOR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ForTube (FOR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FOR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FOR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFOR tokenomikę, poznaj cenę tokena FORna żywo! Prognoza ceny FOR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FOR? Nasza strona z prognozami cen FOR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FOR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.