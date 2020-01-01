Poznaj tokenomikę FOMO 3D (FOMO3D.FUN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FOMO3D.FUN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FOMO 3D (FOMO3D.FUN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FOMO3D.FUN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o FOMO 3D (FOMO3D.FUN) solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders Oficjalna strona internetowa: https://www.solana.fun/fomo/ Tokenomika i analiza cenowa FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FOMO 3D (FOMO3D.FUN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.10K Całkowita podaż: $ 990.71M Podaż w obiegu: $ 990.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.10K Historyczne maksimum: $ 0.02397837 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika FOMO 3D (FOMO3D.FUN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FOMO 3D (FOMO3D.FUN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FOMO3D.FUN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FOMO3D.FUN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.