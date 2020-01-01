Poznaj tokenomikę Fluffington (FLUFFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLUFFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Fluffington (FLUFFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLUFFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Fluffington (FLUFFI) • The Meme Connection: Fluffington, or SFLUFFl, has been dubbed by some on X as the "first Grok-generated meme." This isn't about a literal generation from Grok's Al (that would be too straightforward for the internet), but rather, it's a meme that's been recognized and perhaps inspired by the ethos of Grok, which, remember, is all about humor, wit, and a rebellious streak against the overly serious Al world. • The Elon Musk Connection: Elon Musk, the man behind Grok, has been known to throw his weight behind memes, especially those that resonate with the rebellious, outside-the-box thinking that Grok embodies. Instead, think of Fluffington as: • A Meme Spirit Animal: It embodies the spirit of what Grok stands for in the cultural landscape of Al and internet culture. • A Symbol of Rebellion: Against the overly serious, overly cautious Al models, Fluffington, with its meme status, represents the playful, unpredictable side of Al interaction that Grok champions. • A Crypto Meme with Legs: In the crypto world, where narratives drive value, Fluffington's story with Grok adds layers of intrigue, making it not just another meme coin but a symbol of a movement towards more human, humorous Al interactions. Oficjalna strona internetowa: https://www.fluffington.ai/ Biała księga: https://www.fluffington.ai/Fluffi-Whitepaper.pdf Kup FLUFFI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Fluffington (FLUFFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fluffington (FLUFFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 147.34K $ 147.34K $ 147.34K Całkowita podaż: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Podaż w obiegu: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 147.34K $ 147.34K $ 147.34K Historyczne maksimum: $ 0.014254 $ 0.014254 $ 0.014254 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00014753 $ 0.00014753 $ 0.00014753 Dowiedz się więcej o cenie Fluffington (FLUFFI) Tokenomika Fluffington (FLUFFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fluffington (FLUFFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLUFFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLUFFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLUFFI tokenomikę, poznaj cenę tokena FLUFFIna żywo! Prognoza ceny FLUFFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLUFFI? Nasza strona z prognozami cen FLUFFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 