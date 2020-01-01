Poznaj tokenomikę Floos (FLS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Floos (FLS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Floos (FLS) / Tokenomika / Tokenomika Floos (FLS) Odkryj kluczowe informacje o Floos (FLS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Floos (FLS) FLOOS is a memecoin Aiming to promote Arab culture properly, and reduce cultural and cognitive differences between Eastern and Western communities. The project has been planned for months. We will reveal more details later, but it is supported by one of the strongest Arab communities in web3. There are fixed goals, and others that will be decided by the community as we move forward. Flooooos🚀🚀🚀 Oficjalna strona internetowa: https://floos.xyz/ Kup FLS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Floos (FLS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Floos (FLS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 154.10K $ 154.10K $ 154.10K Całkowita podaż: $ 924.10M $ 924.10M $ 924.10M Podaż w obiegu: $ 924.10M $ 924.10M $ 924.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 154.10K $ 154.10K $ 154.10K Historyczne maksimum: $ 0.01001577 $ 0.01001577 $ 0.01001577 Historyczne minimum: $ 0.00012647 $ 0.00012647 $ 0.00012647 Aktualna cena: $ 0.00016535 $ 0.00016535 $ 0.00016535 Dowiedz się więcej o cenie Floos (FLS) Tokenomika Floos (FLS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Floos (FLS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLS tokenomikę, poznaj cenę tokena FLSna żywo! Prognoza ceny FLS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLS? Nasza strona z prognozami cen FLS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.