Giełda MEXC / Cena krypto / flocoin (FLOCO) / Tokenomika / Tokenomika flocoin (FLOCO) Odkryj kluczowe informacje o flocoin (FLOCO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o flocoin (FLOCO) flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem. flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns. The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity. Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it's the economic engine of the future event economy. Oficjalna strona internetowa: https://eventflo.io/flocoin Biała księga: https://eventflo.notion.site/eventflo-whitepaper-13b6cbe51ece8050a0e1dc50943b7023 Kup FLOCO teraz! Tokenomika i analiza cenowa flocoin (FLOCO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla flocoin (FLOCO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 95.04K $ 95.04K $ 95.04K Całkowita podaż: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Podaż w obiegu: $ 873.35K $ 873.35K $ 873.35K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Historyczne maksimum: $ 0.795048 $ 0.795048 $ 0.795048 Historyczne minimum: $ 0.108799 $ 0.108799 $ 0.108799 Aktualna cena: $ 0.108821 $ 0.108821 $ 0.108821 Dowiedz się więcej o cenie flocoin (FLOCO) Tokenomika flocoin (FLOCO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki flocoin (FLOCO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLOCO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLOCO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLOCO tokenomikę, poznaj cenę tokena FLOCOna żywo! Prognoza ceny FLOCO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLOCO? Nasza strona z prognozami cen FLOCO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLOCO już teraz! 