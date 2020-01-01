Tokenomika flocoin (FLOCO)
Informacje o flocoin (FLOCO)
flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem.
flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns.
The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity.
Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it’s the economic engine of the future event economy.
Tokenomika i analiza cenowa flocoin (FLOCO)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla flocoin (FLOCO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika flocoin (FLOCO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki flocoin (FLOCO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów FLOCO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLOCO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.