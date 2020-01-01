Tokenomika FlatQube (QUBE)
Informacje o FlatQube (QUBE)
FlatQube DEX, developed by Broxus, is a decentralized digital asset exchange providing users with a convenient means of exchanging their cryptocurrency. The DEX also provides users with plenty of passive income options through its farming and staking mechanisms. Its underlying network, Everscale, is making decentralized finance (DeFi) an affordable yet inclusive space for all.
Tokenomika i analiza cenowa FlatQube (QUBE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FlatQube (QUBE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika FlatQube (QUBE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki FlatQube (QUBE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów QUBE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów QUBE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszQUBE tokenomikę, poznaj cenę tokena QUBEna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.