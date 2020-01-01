Poznaj tokenomikę FlatQube (QUBE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUBE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FlatQube (QUBE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUBE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / FlatQube (QUBE) / Tokenomika / Tokenomika FlatQube (QUBE) Odkryj kluczowe informacje o FlatQube (QUBE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o FlatQube (QUBE) FlatQube DEX, developed by Broxus, is a decentralized digital asset exchange providing users with a convenient means of exchanging their cryptocurrency. The DEX also provides users with plenty of passive income options through its farming and staking mechanisms. Its underlying network, Everscale, is making decentralized finance (DeFi) an affordable yet inclusive space for all. FlatQube DEX, developed by Broxus, is a decentralized digital asset exchange providing users with a convenient means of exchanging their cryptocurrency. The DEX also provides users with plenty of passive income options through its farming and staking mechanisms. Its underlying network, Everscale, is making decentralized finance (DeFi) an affordable yet inclusive space for all. Oficjalna strona internetowa: https://flatqube.io/ Kup QUBE teraz! Tokenomika i analiza cenowa FlatQube (QUBE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FlatQube (QUBE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 42,85K $ 42,85K $ 42,85K Całkowita podaż: $ 14,94M $ 14,94M $ 14,94M Podaż w obiegu: $ 2,74M $ 2,74M $ 2,74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 233,64K $ 233,64K $ 233,64K Historyczne maksimum: $ 58,61 $ 58,61 $ 58,61 Historyczne minimum: $ 0,00729171 $ 0,00729171 $ 0,00729171 Aktualna cena: $ 0,01564071 $ 0,01564071 $ 0,01564071 Dowiedz się więcej o cenie FlatQube (QUBE) Tokenomika FlatQube (QUBE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FlatQube (QUBE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QUBE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QUBE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQUBE tokenomikę, poznaj cenę tokena QUBEna żywo! Prognoza ceny QUBE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QUBE? Nasza strona z prognozami cen QUBE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QUBE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.