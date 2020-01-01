Poznaj tokenomikę Flat Earth Coin (FLAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Flat Earth Coin (FLAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Flat Earth Coin (FLAT) / Tokenomika / Tokenomika Flat Earth Coin (FLAT) Odkryj kluczowe informacje o Flat Earth Coin (FLAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Flat Earth Coin (FLAT) Flat earth memecoin. Join a tribe of Tartarian giants who have defeated the final boss of conspiracy theories: flat earth. Combine this freedom with the power of memes and censorship resistant permission less cryptocurrencies….and welcome to an orbit-bending paradigm shift. The FE meme is pre-viral. Right now it is still niche, although much less niche than you think, particularly in the based corners of crypto twitter. But with normies like Candace Owens and Tucker Carlson floating with the idea of flat earth it is just a matter of time before conspiracy season kicks off. Flat earth memecoin. Join a tribe of Tartarian giants who have defeated the final boss of conspiracy theories: flat earth. Combine this freedom with the power of memes and censorship resistant permission less cryptocurrencies….and welcome to an orbit-bending paradigm shift. The FE meme is pre-viral. Right now it is still niche, although much less niche than you think, particularly in the based corners of crypto twitter. But with normies like Candace Owens and Tucker Carlson floating with the idea of flat earth it is just a matter of time before conspiracy season kicks off. Oficjalna strona internetowa: http://flatearthtoken.co/ Biała księga: https://flatearthtoken.co/whitepaper/ Kup FLAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Flat Earth Coin (FLAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Flat Earth Coin (FLAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.49K $ 35.49K $ 35.49K Całkowita podaż: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Podaż w obiegu: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.49K $ 35.49K $ 35.49K Historyczne maksimum: $ 0.0039142 $ 0.0039142 $ 0.0039142 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Flat Earth Coin (FLAT) Tokenomika Flat Earth Coin (FLAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Flat Earth Coin (FLAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLAT tokenomikę, poznaj cenę tokena FLATna żywo! Prognoza ceny FLAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLAT? Nasza strona z prognozami cen FLAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLAT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.