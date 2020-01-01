Poznaj tokenomikę FlashWash (FLSH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLSH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FlashWash (FLSH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLSH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / FlashWash (FLSH) / Tokenomika / Tokenomika FlashWash (FLSH) Odkryj kluczowe informacje o FlashWash (FLSH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o FlashWash (FLSH) and Flashwash exists to transform the landscape of cryptocurrency trading by democratizing liquidity enhancement, ensuring that market participants of all sizes can access secure, efficient, and innovative trading tools. The mission emphasizes inclusivity, aiming to empower both institutional and retail participants with advanced algorithmic solutions to optimize market liquidity. At its core, Flashwash envisions itself as the preeminent provider of algorithmic trading solutions designed to foster transparency, enhance market efficiency, and support the sustained growth of the cryptocurrency ecosystem. By addressing key inefficiencies in liquidity provisioning, the platform positions itself as a transformative force in the evolution of decentralized markets Oficjalna strona internetowa: https://flashwash.pro/ Kup FLSH teraz! Tokenomika i analiza cenowa FlashWash (FLSH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FlashWash (FLSH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 354.67K $ 354.67K $ 354.67K Całkowita podaż: $ 760.82M $ 760.82M $ 760.82M Podaż w obiegu: $ 760.82M $ 760.82M $ 760.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 354.67K $ 354.67K $ 354.67K Historyczne maksimum: $ 0.00202807 $ 0.00202807 $ 0.00202807 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00046616 $ 0.00046616 $ 0.00046616 Dowiedz się więcej o cenie FlashWash (FLSH) Tokenomika FlashWash (FLSH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FlashWash (FLSH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLSH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLSH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLSH tokenomikę, poznaj cenę tokena FLSHna żywo! Prognoza ceny FLSH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLSH? Nasza strona z prognozami cen FLSH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLSH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.