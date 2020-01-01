Poznaj tokenomikę Flash (FLASH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLASH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Flash (FLASH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLASH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Flash (FLASH) / Tokenomika / Tokenomika Flash (FLASH) Odkryj kluczowe informacje o Flash (FLASH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Flash (FLASH) Flash Transfer a platform aimed at facilitating seamless money transfers between fiat and crypto ecosystems. The key highlights of the project include: Fiat-to-Crypto and Crypto-to-Fiat Transfers: Users can exchange fiat currencies for stablecoins (USDT, USDC, DAI) and vice versa through a network of one million partner merchants and payment APIs. Automatic Stablecoin Conversion: To protect against cryptocurrency price fluctuations, all crypto is automatically converted to stablecoins before being sent to the recipient. Wide Integration of Payment Services: The platform integrates services like Orange Money, Wave, Moov, Free, Togocom, Airtel, M-Pesa, and Afrimoney, among others, through a money transfer aggregator that provides access to recognized payment APIs. Low Fees: A 2% fee is applied to transactions, in addition to the fees from partnered money transfer services. Oficjalna strona internetowa: https://flash-technologies.org/ Biała księga: https://flash-technologies.org/static/media/WhitepaperFlashTechnologies.6131ce3c224a28cae15f.pdf Kup FLASH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Flash (FLASH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Flash (FLASH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 234.91K $ 234.91K $ 234.91K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 234.91K $ 234.91K $ 234.91K Historyczne maksimum: $ 0.01571238 $ 0.01571238 $ 0.01571238 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00234716 $ 0.00234716 $ 0.00234716 Dowiedz się więcej o cenie Flash (FLASH) Tokenomika Flash (FLASH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Flash (FLASH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLASH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLASH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLASH tokenomikę, poznaj cenę tokena FLASHna żywo! Prognoza ceny FLASH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLASH? Nasza strona z prognozami cen FLASH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLASH już teraz! 