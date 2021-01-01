Poznaj tokenomikę Flare Token (1FLR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 1FLR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Flare Token (1FLR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 1FLR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Flare Token (1FLR) / Tokenomika / Tokenomika Flare Token (1FLR) Odkryj kluczowe informacje o Flare Token (1FLR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Flare Token (1FLR) What Is 1FLR 1FLR is a decentralized gaming and NFT token. The open-source digital currency was created by a PipeFlare community member who envisioned it as a fun way to reward gamers. 1FLR partnered with PipeFlare in 2021 and now powers their gaming and NFT platform. What Can 1FLR Be Used For? 1FLR can be used to engage with the PipeFlare ecosystem of games and NFTs. 1FLR can be used to purchase in-game items, powerups, memberships, NFTs, and more. 1FLR can also be used by independent game developers as rewards for playing their games. How Can You Buy 1FLR? 1FLR is available for purchase on QuickSwap or other exchanges that support the token. It can be stored on any MATIC Mainnet accessible wallet, including MetaMask and Trust Wallet Oficjalna strona internetowa: https://pipeflare.io Kup 1FLR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Flare Token (1FLR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Flare Token (1FLR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.00K $ 15.00K $ 15.00K Całkowita podaż: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Podaż w obiegu: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.00K $ 15.00K $ 15.00K Historyczne maksimum: $ 0.00261622 $ 0.00261622 $ 0.00261622 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Flare Token (1FLR) Tokenomika Flare Token (1FLR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Flare Token (1FLR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 1FLR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 1FLR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz1FLR tokenomikę, poznaj cenę tokena 1FLRna żywo! Prognoza ceny 1FLR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 1FLR? Nasza strona z prognozami cen 1FLR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 1FLR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.