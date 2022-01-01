Poznaj tokenomikę Fitchin Universe (CHIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Fitchin Universe (CHIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Fitchin Universe (CHIN) FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer's token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user. Oficjalna strona internetowa: https://fitchin.io/ Biała księga: https://fitchin.gitbook.io/fitchin-litepaper Kup CHIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Fitchin Universe (CHIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fitchin Universe (CHIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 193.13M $ 193.13M $ 193.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.48M $ 9.48M $ 9.48M Historyczne maksimum: $ 0.01594638 $ 0.01594638 $ 0.01594638 Historyczne minimum: $ 0.00443809 $ 0.00443809 $ 0.00443809 Aktualna cena: $ 0.00964343 $ 0.00964343 $ 0.00964343 Dowiedz się więcej o cenie Fitchin Universe (CHIN) Tokenomika Fitchin Universe (CHIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fitchin Universe (CHIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHIN tokenomikę, poznaj cenę tokena CHINna żywo! Prognoza ceny CHIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHIN? Nasza strona z prognozami cen CHIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHIN już teraz! 