Giełda MEXC / Cena krypto / Finvesta (FINVESTA) / Tokenomika / Tokenomika Finvesta (FINVESTA) Odkryj kluczowe informacje o Finvesta (FINVESTA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Finvesta (FINVESTA) Welcome to the forefront of crypto innovation with FINVESTA, the most deflationary asset on Pulsechain. Our ecosystem is achieving remarkable results, with 1,000+ FINVESTA tokens burned every day! This aggressive token burn enhances scarcity and significantly drives up demand, creating an unparalleled growth trajectory for our community. Where the DeFi Fun Begins on Pulsechain! 4% burn tax & 1% Finvesta reflections goes back to holders. Deflationary design exposed to PRC20 wave theory systems. Oficjalna strona internetowa: https://www.finvesta.eco/ Kup FINVESTA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Finvesta (FINVESTA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Finvesta (FINVESTA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.26M Całkowita podaż: $ 985.23K Podaż w obiegu: $ 985.23K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.26M Historyczne maksimum: $ 89.41 Historyczne minimum: $ 3.82 Aktualna cena: $ 4.31 Dowiedz się więcej o cenie Finvesta (FINVESTA) Tokenomika Finvesta (FINVESTA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Finvesta (FINVESTA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FINVESTA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FINVESTA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFINVESTA tokenomikę, poznaj cenę tokena FINVESTAna żywo! Prognoza ceny FINVESTA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FINVESTA? Nasza strona z prognozami cen FINVESTA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FINVESTA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.