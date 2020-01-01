Tokenomika FindMe (FINDME)

Odkryj kluczowe informacje o FindMe (FINDME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o FindMe (FINDME)

You can literally change the name of the token & make it yours @ https://hideme.wtf |

First Dynamic SPL on Solana ⚡

Oficjalna strona internetowa:
https://hideme.wtf/

Tokenomika i analiza cenowa FindMe (FINDME)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FindMe (FINDME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 15.73K
Całkowita podaż:
$ 99.47M
Podaż w obiegu:
$ 99.47M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 15.73K
Historyczne maksimum:
$ 0.105536
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00015813
Tokenomika FindMe (FINDME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki FindMe (FINDME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FINDME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FINDME.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFINDME tokenomikę, poznaj cenę tokena FINDMEna żywo!

Prognoza ceny FINDME

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FINDME? Nasza strona z prognozami cen FINDME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.