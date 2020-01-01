Poznaj tokenomikę Finance Wizard (WIZARD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WIZARD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Finance Wizard (WIZARD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WIZARD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Finance Wizard (WIZARD) Odkryj kluczowe informacje o Finance Wizard (WIZARD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Finance Wizard (WIZARD) Finance Wizard is your ultimate AI-powered trading and analysis assistant, specializing in predicting future stock prices. Known for its precision and innovation, Finance Wizard is ranked among the top custom GPTs worldwide on ChatGPT.com, holding the #8 spot in research and analysis. With over 700K+ uses, it's trusted by traders for market insights, stock trend predictions, and technical analysis. Oficjalna strona internetowa: https://financewizard.io/ Tokenomika i analiza cenowa Finance Wizard (WIZARD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Finance Wizard (WIZARD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.69K $ 29.69K $ 29.69K Całkowita podaż: $ 988.39M $ 988.39M $ 988.39M Podaż w obiegu: $ 988.39M $ 988.39M $ 988.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.69K $ 29.69K $ 29.69K Historyczne maksimum: $ 0.00230808 $ 0.00230808 $ 0.00230808 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Finance Wizard (WIZARD) Tokenomika Finance Wizard (WIZARD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Finance Wizard (WIZARD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WIZARD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WIZARD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWIZARD tokenomikę, poznaj cenę tokena WIZARDna żywo! Prognoza ceny WIZARD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WIZARD? Nasza strona z prognozami cen WIZARD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WIZARD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.